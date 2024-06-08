D.I.D レーシングチェーン キャップ black フリーサイズ

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プロフィールご確認ください。D.I.Dレーシングチェーンのオフィシャルキャップになります。バイクチェーンとして有名なサプライヤーになります。ほとんどマーチャンダイズを作らない会社なのでこちらのキャップはレアになりますコンディション 経年20年近く経過しておりますが、特に目立った汚れ等はありません。画像ご確認ください。神経質な方は購入をお控え下さい。文字は刺繍になります。サイズフリーサイズカラー black折り畳んで発送予定です。神経質な方は購入をお控えください。他のキャップはこちら↓#BSBJHCアメリカ古着patagoniathenorthfacemont-bellkavumammutasicsdickieswtapsHUFビンテージ所ジョージ世田谷べースサンタモニカlightningpopeyesupremeシュプリームバートンノースフェイスパタゴニアコロンビアモンベルナイキスラッシャーfuckin'awesomesupremeプロスキルxr250airwarkzorlacjinzエンデューロフラットトラックgiantトライアルktmbuellKawasakihondaftr223ftr250tlm220fanticgasgasartlr250セロー225モトクロスBMXマングースmongoosecannondaleproskillsgarrrスーパートラップkdxkmxksrcrm250tw200tw125sx125sx200ジェベルdf200wr250dt200wrearls高砂チェーンエキセルリム1FDOORBOX3