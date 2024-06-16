マルタンマルジェラ　リング　Maison Martin Margiela

マルタンマルジェラ(現在メゾンマルジェラ)のリングになります。10年以上前の物になるかと思うので、多少の使用感はご了承ください。プレゼントで貰った物なので、当時の価格などは不明です。シルバー磨きにて簡単なお手入れは定期的に行っておりました。色 シルバーサイズ 内経約2センチ(約22号相当かと思います。)※当方男性で人差し指の着用でぴったりでした平置きで幅約2.5センチ外寸一周 約8.5センチ(素人採寸なので参考程度でお願い致します)箱などの付属品等はございません。リング現物のみです。



メゾン マルジェラ MAISON MARGIELA リング ミディアム 指輪 ロゴ シルバー925 2023年秋冬新作 SM1UQ0081 SV0158



Maison Martin Margiela[メゾンマルタンマルジェラ] | メタルバンド ...



M新品 メゾン マルジェラ メンズ ⑪ カレンダーロゴ リング シルバー 指輪 | フリマアプリ ラクマ



Maison Martin Margiela - 新品 100%本物 Maison Margiela リング ...



新品 9 マルジェラ 22ss ブランドロゴリング 指輪 4115



ヴィンテージ加工オーバルメタルリング/12AW/SILVER/17号/⑪/指輪/マルタンマルジェラ



L新品 メゾン マルジェラ ナンバリング ⑪ リング ポリッシュ シルバー 指輪



MAISON MARTIN MARGIELA メゾンマルタンマルジェラ リング 11ライン ストーン リング シルバー系 ブルー系 17号



マルタンマルジェラ Maison Margiela ボルトリング 【メーカー直売 ...



Maison Martin Margiela (メゾンマルタンマルジェラ) リングピアスドッキングリング シルバー サイズ:S



ヴィンテージ加工オーバルメタルリング/12AW/SILVER/17号/⑪/指輪/マルタンマルジェラ



MAISON MARTIN MARGIELA カレンダー バイカラー リング 【超目玉枠 ...



MAISON MARTIN MARGIELA メゾンマルタンマルジェラ リング 11ライン ...



Martin Margiela マルタンマルジェラ リング | hartwellspremium.com



超激安在庫Maison Martin Margiela - 新品 MM6 Maison Margiela ...