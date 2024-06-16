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マルタンマルジェラ　リング　Maison Martin Margiela
商品番号 W83052629987
商品名

マルタンマルジェラ　リング　Maison Martin Margiela
ブランド名 マルタンマルジェラ
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルタンマルジェラ(現在メゾンマルジェラ)のリングになります。10年以上前の物になるかと思うので、多少の使用感はご了承ください。プレゼントで貰った物なので、当時の価格などは不明です。シルバー磨きにて簡単なお手入れは定期的に行っておりました。色　シルバーサイズ　内経約2センチ(約22号相当かと思います。)※当方男性で人差し指の着用でぴったりでした平置きで幅約2.5センチ外寸一周　約8.5センチ(素人採寸なので参考程度でお願い致します)箱などの付属品等はございません。リング現物のみです。
http://narcologia.ru/goods/browse69891.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric265045.html
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