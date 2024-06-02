久遠 スーツ セットアップ 即完売品

Double-breastedsetup\u0026shirt\u0026tie【@zastin_tcp】久遠 ザスティンさんから一昨年リリースされたものです！成人式の一度のみ着用しました。クリーニング済です。170cm半ばから180cm後半の方におすすめモデル170cm56キロ\u003c平置き寸法\u003e・ジャケット着丈:78.0cm身幅:58.0cm袖丈:64.0cm肩幅:49.5cm・パンツウエスト:86.0cmわたり幅:35.0cm股上:32.0cm股下:78.0cm裾幅:23.0cm・シャツ着丈:84.0cm身幅:59.0cm袖丈:64.0cm肩幅:48.0cm・スーツ表記なしですがウール系・シャツコットン55%ポリエステル45%ダークブラウン×ピスタチオ\u003c着用可能シーズン\u003e春(◎)夏(一)秋(◎)冬(◎)多少の値下げは考えておりますので、コメントして頂ければと思います。もちろん即購入○です。



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