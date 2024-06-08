【専用商品】【新品未使用】クロコダイル　バニラ　ラウンドファスナー　長財布　財布

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商品詳細
【新品未使用 クロコダイル 長財布 バニラ】〈サイズ〉 縦 約10㎝ 横 約20㎝ マチ 約2.5㎝〈開閉方法〉 ラウンドファスナー〈内部〉 ファスナー付小銭入れ×1 札入れ×3 カード入れ×8 ポケット×2〈付属品〉 専用箱（写真参照）#クロコ#クロコダイル#財布#レディース長財布#メンズ長財布
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