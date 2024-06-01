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コムデギャルソンの長財布です。
商品番号 B80872277217
商品名

コムデギャルソンの長財布です。
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 1,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革スペイン製です。写真の通り小さな汚れが1箇所あります■サイズ10×20厚み2※多少の誤差はご了承下さい。上質なレザーでまだまだお使いいただけます。
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