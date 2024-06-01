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ARMANI EXCHANGE アルマーニ ロゴ ステンレス ブレスレット
商品番号 C56270207225
商品名

ARMANI EXCHANGE アルマーニ ロゴ ステンレス ブレスレット
ブランド名 アルマーニエクスチェンジ
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入から装着したのは2回です。傷付けたりしていませんが初期傷等に敏感な方は購入はお控えください。状態については写真を参考に購入を検討してください。箱やタグなど購入時に付いてきたものは全て保管してありますのでそのままプレゼントに流用出来るレベルだと思います。1枚目の写真が全てです。17800円で令和4年11月下旬購入しました。カラー...シルバー
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