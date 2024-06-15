NEW ERA シカゴ ホワイト・ソックス　キャップ　黒

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商品詳細
NEWERAキャップメンズ帽子綿100%ニューエラブランドMLB9TWENTYメジャーリーグNY920ロゴキャップ黒ブラックシカゴホワイト・ソックスレディース ユニセックス 男子 女子CHICAGOWHITESOX商品説明フロントにはホワイト・ソックスのロゴをレイアウト。シルエットはカーブドバイザーキャップの定番モデル9TWENTYです。カラー 素材BLACK×WHITEポリエステル高さ[約10.5cm]ツバ[約7cm]フリーサイズ(約56.8-60.6cm)2個あります定価4400円新品、未使用、タグ付き歴代所属日本人選手高津臣吾(2004-2005)井口資仁(2005-2007)福留孝介(2012)HIPHOPのラッパーがめちゃくちゃ愛用してます三代目JSOULBROTHERSfromEXILETRIBE山下健二郎ELLYSHOKICHIATSUSHIEXILE啓司 NAOTO岩田剛典Eric.B.Jr¥ellowBucksJPTHEWAVYTygaTravisScottASAPRockyKanyeWestJustinBieberDr.DreJay-ZDOBERMANINFINITYKUBO-CGSP-CHOSWAYKAZUKIAK-69BADHOPYZERRVirgilAbloh（ヴァージルアブロー）カラー···ブラック形···ベースボール
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