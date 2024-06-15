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COACH コーチ 長財布
商品番号 N30870904925
商品名

COACH コーチ 長財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

内・外ファスナー部分に一部剥がれと傷があります。小銭を入れるところがレディースと比べて狭いと思います。カラー···グレー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布5000円→4500円に値引きします。値引き不可です。
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