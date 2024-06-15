COACH コーチ 長財布

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商品詳細
内・外ファスナー部分に一部剥がれと傷があります。小銭を入れるところがレディースと比べて狭いと思います。カラー···グレー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布5000円→4500円に値引きします。値引き不可です。
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http://narcologia.ru/goods/smear247004.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial433816.html
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