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WEIRDO キャップ
商品番号 O47270086819
商品名

WEIRDO キャップ
ブランド名 ウィアード
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WEIRDOのメッシュキャップです。購入してから数回被りましたが、着用頻度も少ないので状態は良い方かと思います。ご検討よろしくお願いします。こちらはネコポスで送れるように梱包して発送させていただきます。
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