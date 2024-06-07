WEIRDO キャップ

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WEIRDOのメッシュキャップです。購入してから数回被りましたが、着用頻度も少ないので状態は良い方かと思います。ご検討よろしくお願いします。こちらはネコポスで送れるように梱包して発送させていただきます。