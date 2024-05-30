新品未使用　PORTER　ポーター　カウンター　財布　ウオレット

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商品詳細
こちらの商品はポーターのCOUNTERカウンターシリーズの財布でございます。お色は茶色で、上質な本革レザー製のお品です。新品12000円程度で購入し、そのまま保管しておりました。今後も使用する機会がなさそうですので出品いたします。柄・デザイン...無地カラー...ブラウン
http://narcologia.ru/goods/stepchild608652.html
http://narcologia.ru/goods/marshal542380.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy956553.html
COUNTER(カウンター) WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
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