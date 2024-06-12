RICK OWENS WINDBREAKER IT46

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【ブランド】RickOwens\u2028【品番】RU17F8794-NDEV【製造】ITALY【色】09BLACK【サイズ】IT46-総丈:62cm/身幅:58cm【素材】ポリエステル100%\u2028【状態】ランクB:使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品N:未使用・新品の商品S:ほぼ新品同様の商品A:使用感が少なく、かなり状態の良い商品B:使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品C:使用感の他、傷や汚れが見られる商品D:かなり大きな傷みがある難あり商品【付属品】タグ【国内定価】203,040円(税込)RickOwensメンズ2017年秋冬プレコレクションのWINDBREAKERです。2017年にRickOwens国内正規店にて定価で購入しました。20回程着用し、その後大切に保管しておりました。着用していましたので、多少着用感がありますが、大きな傷や破れ、汚れはありません。※写真と商品の色が、閲覧環境により多少違って見える場合がございます。※値引き不可、即購入OK※こちらの商品は中古品となります。状態を考慮し、値段を設定しておりますので、写真をご確認の上、ご検討ください。RickOwens／リック オウエンスデザイナー：RickOwens1997年に“RICKOWENS(リックオウエンス)”が自身の名を冠したブランドを設立。グラマラスとアンダーグラウンドの融合など、非相称的なスタイルをはじめ、色を多く使用しないミニマルな色調と、ドレープなどで魅せていく美しさを表現。デビュー以降モードファッションのトップに君臨し続けるなど、トップメゾンブランドの仲間入りを果たすも、未だファッションを模索し続ける“RICKOWENS”。そんな彼の魅力が詰まった最高級のラインナップ展開が今、世界中のモードなファッショニスタたちを魅了し、ストリートファッションシーンにもその名を轟かせています。