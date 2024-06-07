レア　カーハート ネイティブ柄　キャップ　ヴィンテージ

カーハートのネイティブ柄キャップです。もちろんmadeinUSA昔町田の古着屋で購入かなりレアであまり見たことないです。スナップバックが破損してるのでリペアして使えると思います！●サイズ：タグ表記フリー●素材：アクリル70%ポリエステル30%●状態：画像で確認ください。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。ペットなし、タバコ吸いません。古着にご理解のある方のみご交換ください。一般常識内の値下げは対応します！カラー···ブルー形···ワーク



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