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レア　カーハート ネイティブ柄　キャップ　ヴィンテージ
商品番号 D78384882463
商品名

レア　カーハート ネイティブ柄　キャップ　ヴィンテージ
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 2,128 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カーハートのネイティブ柄キャップです。もちろんmadeinUSA昔町田の古着屋で購入かなりレアであまり見たことないです。スナップバックが破損してるのでリペアして使えると思います！●サイズ：タグ表記フリー●素材：アクリル70%ポリエステル30%●状態：画像で確認ください。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。ペットなし、タバコ吸いません。古着にご理解のある方のみご交換ください。一般常識内の値下げは対応します！カラー···ブルー形···ワーク
http://narcologia.ru/goods/organization897362.html
http://narcologia.ru/goods/capitation52108.html
http://narcologia.ru/goods/browse73291.html

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