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スプーンリング 28号
商品番号 E10318946881
商品名

スプーンリング 28号
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スプーンリング数年前にビンテージショップで購入しました。素材は不明です。サイズ→28号※自宅保管品につき神経質な方の入札はご遠慮ください。※また到着後のすり替え防止のため返品やクレームはご遠慮願います。※即購入OK　コメントなしでの購入OK#シルバー#リング#ring#スプーンリング
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