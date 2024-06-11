スプーンリング 28号

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スプーンリング数年前にビンテージショップで購入しました。素材は不明です。サイズ→28号※自宅保管品につき神経質な方の入札はご遠慮ください。※また到着後のすり替え防止のため返品やクレームはご遠慮願います。※即購入OK コメントなしでの購入OK#シルバー#リング#ring#スプーンリング