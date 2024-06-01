Carhartt デトロイトジャケット モス ジョニーデップ着用 カーハート

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Carharttを代表する人気商品デトロイトジャケット。カラーはジョニーデップ着用で有名、現在では廃盤になっているレアなMOS(モスグリーン)です。日本人でも着やすいMサイズで90年代の古着。表地のダック生地はタフでブランケットがついているので暖かい、袖通りも良くなっているのでパーカーやスウェットもスムーズのストレスなく着用できます。原宿にある古着屋で去年購入、1シーズンだけ着用しました。状態は綺麗ですが、古着らしいアタリや色落ちがあります。ジップの部分(写真6枚目)に縫って直された形跡がありますが、何の問題もなくジップの開閉ができたので大丈夫かと思います。サイズはMのメキシコ製。表地がコットン100%、ブランケット部分はポリエステル100%で袖はナイロン100%。着丈65肩幅49身幅58袖丈60178cm70kgでジャストサイズです！購入前にプロフィール欄をご覧ください。購入後はそちらを確認済みとしてお取引させていただきます。CarharttWIPカーハートDetroitjacketワークジャケットヴィンテージビンテージJohnnydeppダックジャケットブルゾンカラー...ブラウンジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし