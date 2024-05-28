ボーンハンドリング銀シルバー925指輪スターリングアクセサリー名作CIEK 2

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。商品番号 KSG-4zとj2素材 シルバー925ボーンハンドリングヘビーバージョン他に出品してるボーンハンドの2倍以上の重さです。サイズ約19号 US9#獅子丸19号#獅子丸スカル#獅子丸ボーンハンド⚠️もしご自身が測った指輪よりもデザイン部分やリング幅が太めの物を購入の場合はサイズアップを考える方が良いです。リング幅が大きくなると付けるときに指のお肉が引っかかりやすく入りづらいもしくは入らないこともありえるからです。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。骸骨 ドクロ 髑髏 シルバー ホネホネ おてて 合掌 シルバー925リングメンズ レディース 男性 女性 ユニセックス ホラー スカルリングメンズ指輪ドクロガイコツ 手 ハンド 銀 骸骨 ドクロ 髑髏 BONEHANDRINGボーンハンドリング
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