FENDI フェンディ　長財布　黒　ブラック

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即購入OKです♪！【商品名】FENDIフェンディ 長財布 黒 ブラック【状態】used品比較的綺麗な商品です♪アルコール消毒をした上で梱包、発送いたします。【カラー】ブラック黒【商品について】長財布・札入れ⇨3箇所・小銭入れ⇨1箇所・カード入れ⇨13箇所・その他⇨3箇所小銭入れ修復箇所有り⇨写真8枚目【梱包・発送】プチプチに包んで、クロネコヤマト（匿名配送）にて発送いたします。基本的には、購入から24時間以内に送ることを心がけております。【備考】・他サイトにも、全ての商品出品中です。売り切れてしまった場合は、予告なく出品取り下げをおこなわせていただいております。・出品中の全ての商品が正規品となります。正規品ですか？のコメントはご遠慮ください。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆商品を閲覧いただき、ありがとうございます♪他商品も多数出品しております！複数購入で割引もいたしますので、是非ご覧ください♪【かんらんしゃ他出品商品一覧】#◎かんらんしゃ◎☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ご質問お気軽にコメントください♪