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OY ブレスレット
商品番号 Y95239200038
商品名

OY ブレスレット
ブランド名 オーワイ
特別価格 税込 2,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OYのブレスレットです。4回ほど着用しました。サイズはLです。
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