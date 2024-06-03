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COACH アウトレット　スニーカー
商品番号 A37584260505
商品名

COACH アウトレット　スニーカー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACH　御殿場のアウトレットで購入１度履いて出かけただけです。裏には少し汚れがありますが、全体的に綺麗です。サイズUK7.5EUR41DCN255D私は25.5cmで購入しました。COACHなので、オシャレな感じですが、アウトレットでの購入なので、ご理解の上ご検討ください。
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