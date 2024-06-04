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匿名配送　メンズ　クロス ネックレス 国内メーカー ジルコニアダブル18K金
商品番号 E56298622063
商品名

匿名配送　メンズ　クロス ネックレス 国内メーカー ジルコニアダブル18K金
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンズ　クロスネックレス国内メーカージルコニアダブル18K金半額セール　19,800円　⇒　9,900円追跡可能な匿名配送でお届けいたします。日本の企業が\"卸売業者使わず、複数の提携工場から1から製造しております。【18K(18金)】高級ブランドにもよく使用されている18カラットの商品。【GP(】99.999％が金の金メッキを使用。【ジルコニア】ストーンAAAランクジルコニアダイヤモンドと見た目の輝きがとても似ているジルコニアを使用。【サイズ】クロス：縦2.5mm横2cm厚さ3mmジルコニアチェーン；長さ40cm＋5cmアジャスター最長45cmシンプルな中に存在感を引き立たせたクロスネックレス。胸元から魅せるシルバーは男性の持つ力強さを極限まで際立たせてくれます。ボディは光の反射により輝きを放ちます。表面が滑らかなヘッドは見る人を惹きつける高級感がありま2分前
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