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ニューエラ キャップ chun. 中田花奈 麻雀カフェ 帽子 乃木坂46
商品番号 U63769328389
商品名

ニューエラ キャップ chun. 中田花奈 麻雀カフェ 帽子 乃木坂46
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック元乃木坂46中田花奈さんの経営する麻雀カフェchun.にて購入しました。出品者(女性)が何回か使用し、手洗いにて洗濯しましたがご理解ください。ゆうパケットプラスにて防水対策をして発送いたします。今はなかなか販売されていないレアモノだと思います。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/response866042.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce673755.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect414070.html
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