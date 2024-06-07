ニューエラ キャップ chun. 中田花奈 麻雀カフェ 帽子 乃木坂46



chun. × New Era®︎ 元乃木坂46の中田花奈が経営する麻雀カフェとの ...



元乃木坂46の中田花奈が手がける麻雀カフェchun.とのコラボレーション ...



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9TWENTY chun. チュン ロゴ ブラック/ホワイト | ニューエラオンライン ...



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中田花奈がオススメするNew Eraの定番アイテム | ＆GP

カラー···ブラック元乃木坂46中田花奈さんの経営する麻雀カフェchun.にて購入しました。出品者(女性)が何回か使用し、手洗いにて洗濯しましたがご理解ください。ゆうパケットプラスにて防水対策をして発送いたします。今はなかなか販売されていないレアモノだと思います。神経質な方はご遠慮ください。