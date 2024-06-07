ニューエラ キャップ chun. 中田花奈 麻雀カフェ 帽子 乃木坂46

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商品詳細
カラー···ブラック元乃木坂46中田花奈さんの経営する麻雀カフェchun.にて購入しました。出品者(女性)が何回か使用し、手洗いにて洗濯しましたがご理解ください。ゆうパケットプラスにて防水対策をして発送いたします。今はなかなか販売されていないレアモノだと思います。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/response866042.html
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