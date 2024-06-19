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リベラル優生主義と正義
商品番号 I11162448701
商品名

リベラル優生主義と正義
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,652 円
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商品詳細

遺伝子テクノロジーと人間の福利追求の功罪を歴史・理論・倫理の視点から問う。桜井/徹1960年東京都に生まれる。1985年金沢大学法学部卒業。1990年一橋大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。神戸大学国際文化学部助教授(法哲学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)✨積極的にお値引き交渉お応えします✨※希望金額をご提示して頂けるとお取引がスムーズです！※トラブル防止の為専用出品はしていませんのでご了承ください！　　✨原則早い者勝ちとさせて頂きます！・即購入OK！・他の方との交渉中の商品購入もOK！・値下げ後の割り込み購入もOK！こちらから全ての出品がご覧になれます→#2足のわらじ
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