篠笛 蘭照 六本調子

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篠笛蘭照六本調子●商品状態●興味本位で購入しましたが、あまり使用する機会がなく大切に保管しておりました。小傷は見られますが、演奏に支障をきたす様な割れ等は見られておらず、全体的に綺麗な状態です。管の太さ、唄口や指孔の大きさなどは標準的なサイズだと思います。大切に梱包し、発送させて頂きます。写真にある物が全てとなります。よくご確認頂き、良品ではありますがあくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。