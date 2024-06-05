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- 美品✨正規品 ロマンスエンジェルオラクルカード 日本語版／希少 絶版品
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商品詳細
★☆★希少な海外占いカード類出品中★☆★【タロットカード／tarot】【オラクルカード／oracle】【ルノルマンカード／Lenormand】【アファメーションインスピレーションカード】【ルーン】など占いグッズ一覧↓↓#pua_希少カード類◀◁こちらをクリック_________________ʚ♡ɞ_________________ISBN番号の記載もある【正規品】です。⚠️こちらのカードは海賊版（ポケット版／海外版と称したもの）の偽物が大量に出回ってますのでご注意ください。TheRomanceAngelsOracleCards「ロマンスエンジェルオラクルカード」日本語解説書付きドリーン・バーチュー/野原みみこメーカー発売の正規品です。ロマンスエンジェルオラクルカードをはじめ、ドリーンさんのカードは世界的に廃盤となっており大変希少です。✨美品エッジに多少のスレはありますが、大きなダメージはなく美品です。帯も残っています。※あくまで中古品ですので、細かいことが気になる方はご遠慮ください。⭐英語版（金縁）も出品中です！正規品占いカード恋愛占い総合占い海外デッキ希少カード希少品入手困難品限定品レア海外輸入直輸入日本未入荷未上陸未発売外国タロットガイドブックスピリチュアルセルフケアワンオラクル美麗女性デザイナーズ上品豪華カラフルタロットデッキインディーズヴィンテージ鑑定運勢運命#ドリーン・バーチュー#オラクルカード#ロマンスエンジェル#天使#タロットカード#タロット#恋愛成就#恋愛占い
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