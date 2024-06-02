パイオニア レーザーアクティブ CLD-A100 メガドライブ付き 当時物正規品

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商品詳細
古いものの為汚れ傷等の場合があります。状態は写真でご判断ください。起動確認済みです。神経質な方は購入しないでください。PioneerCLD-A100CDプレーヤ有無・種類:音楽用CDLVプレーヤ有#パイオニア#Pioneer
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