パイオニア レーザーアクティブ CLD-A100 メガドライブ付き 当時物正規品

古いものの為汚れ傷等の場合があります。状態は写真でご判断ください。起動確認済みです。神経質な方は購入しないでください。PioneerCLD-A100CDプレーヤ有無・種類:音楽用CDLVプレーヤ有#パイオニア#Pioneer



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