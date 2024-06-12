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BABOK v3 日本語 ビジネスアナリシス知識体系ガイド
商品番号 O16903068119
商品名

BABOK v3 日本語 ビジネスアナリシス知識体系ガイド
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,405 円
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商品詳細

「BABOKv3日本語ビジネスアナリシス知識体系ガイド」BABOK翻訳プロジェクト/IIBA日本支部/定価:9000円(税別)#BABOK翻訳プロジェクト#IIBA日本支部#中西佳代子#中西_佳代子#本#PMBOK#PMP#CBAP研修で配布されたものです。研修では電子データpdfを使用したので、この本は未使用品です。
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