マクフェス マクロス 超時空フェスティバル アクリルスタンド ワルキューレ

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商品詳細
新品未使用のマクフェスマクロス超時空フェスティバルアクリルスタンドワルキューレ4種+バサラアルトになります。店頭で購入、未開封で自宅保管です。ご理解いただける方のご購入をお願い致します。また、個別での購入をご希望の際はコメントお願いいたします。
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