函館の幕末・維新★フランス士官ブリュネのスケッチ100枚★函館戦争★画集★貴重！

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商品詳細
中央公論社★表紙カバー縁角及び天地小口中心に僅かに汚れや微傷み等の使用感、経年感あるも、中身は書き込み等なく概ね問題なく、使用し読むぶんには問題ないかと思います。ですが画像をご覧の上、中古本であることをご理解いただいた方のみご購入下さい。☆状態は厳しめに評価しておりますが、感じ方には誤差がございますので、それをご理解の上ご購入いただければと思います☆※値下げ交渉は致しておりません。ただ複数点ご購入希望のお客様は勉強させていただきます。
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