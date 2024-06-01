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【美品】SONY PS4 プレステ4 500GB 本体セット cuh-2100a
商品番号 R64028287319
商品名

【美品】SONY PS4 プレステ4 500GB 本体セット cuh-2100a
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 7,139 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation4プレイステーション4CUH-2100A500GBブラック完動品・ほぼ最新モデルで旧型と比べて性能が高いです。・エラー履歴、分解歴等も一切ありません。【商品状態】◾️大変綺麗な状態です。・全て動作確認済みです。◾︎出品時に清掃済みです。【内容物】・外箱・説明書・本体・純正コントローラー・電源ケーブル・HDMIケーブル・USBケーブル◉PS4を立てるものとコントローラーが充電できるスタンドセットもつけます。◾︎専用コード類を全て付属しておりますので、ソフトを買えばすぐに遊べる状態になっています。付属のコントローラーが壊れこちらのコントローラーを半年ほど前に購入致しました。綺麗な状態です。⭐️別売りで販売しているSONYのワイヤレスサラウンドヘッドセットを付けて購入していただける場合はお申し付けください。⭐️少しのお値下げ承ります。
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