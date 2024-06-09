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【★希少！！入手不可品！美品★】ヤンキース時代ランディジョンソン　MLB
商品番号 P26681429912
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【★希少！！入手不可品！美品★】ヤンキース時代ランディジョンソン　MLB
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 8,880 円
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商品詳細

ランディジョンソン　エンジェルス、ヤンキースの時のボブルヘッド。大投手で、非常にレアです。ボブルヘッドは非常に美品だと思います。ランドール・デビッド・ジョンソンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州コントラコスタ郡ウォールナットクリーク出身の元プロ野球選手。左投右打。愛称は\"ビッグ・ユニット\"。メジャーリーグベースボールの左投げ投手として歴代最多となるサイ・ヤング賞5度受賞、歴代2位の通算4875奪三振を記録したジャンル（スポーツ選手）···野球フィギュア種類···コレクションフィギュア首振りバブルヘッド#懐かしい#フィギュア#Buyee（バイイー）#大谷翔平#ヤンキース#松井秀喜#ボブルヘッド#大リーグ#MLB
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