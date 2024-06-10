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SEVENTEEN ミンギュ Follow FC 更新 トレカ
商品番号 R80999044618
商品名

SEVENTEEN ミンギュ Follow FC 更新 トレカ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スリーブに入れて暗所保管しておりました。スレや傷なし梱包方法→スリーブ+硬質ケース＋防水対策海外製品になりますので、神経質な方はご購入御遠慮ください。気になる事があればコメントお願い致します。即購入OK
http://narcologia.ru/goods/manufacture565041.html
http://narcologia.ru/goods/approximate156620.html
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