SEVENTEEN ミンギュ Follow FC 更新 トレカ

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商品詳細
スリーブに入れて暗所保管しておりました。スレや傷なし梱包方法→スリーブ+硬質ケース＋防水対策海外製品になりますので、神経質な方はご購入御遠慮ください。気になる事があればコメントお願い致します。即購入OK
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