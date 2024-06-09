美少年 金指一世 アクスタ アクリルキーホルダー

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1段目と2段目は開封済ですので神経質な方はご遠慮下さい。傷や汚れ等確認しましたが特に目立つ傷や汚れ等はございません。下の段は新品未開封となっております。アクキーの方はバラで別ページで販売しておりますのでアクキー1枚で欲しい方は別ページご覧下さい。バラ売り不可。即購入可。美少年金指一世グッズ種類···ジャニーズグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)