Nintendo Switch　あつまれ　どうぶつの森　スマブラ

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商品詳細
2本セットです。あつまれどうぶつの森大乱闘スマッシュブラザーズ【Switch】あつまれどうぶつの森ブランド：任天堂ゲームジャンル：シミュレーションソフトウェア対象年齢：全年齢対象パッケージ種類：通常版オンライン：オンライン対応プレイモード：TVモード対応テーブルモード対応携帯モード対応amiibo対応：amiibo対応TVモードプレイ人数：4人携帯モードプレイ人数：1人テーブルモードプレイ人数：4人#あつ森#あつもり#どうもり#どう森#ニンテンドー#任天堂#スイッチ#ソフト#桃鉄
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