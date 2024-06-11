FANTASTIC VOYAGE CD\u0026DVD BOX

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商品詳細
FANTASTICS2ndアルバム(初回仕様のTシャツとクリアファイル付き)★CD、Tシャツ、クリアファイルは未使用★DVDは2度視聴しています外袋はありません！⚠️プラスチックケースの裏面に少し傷がありますが、それ以外は傷や汚れはありません(傷は最後の写真をご確認ください)Tシャツとクリアファイルは未開封未使用です素人保管のためご理解頂ける方のみご購入お願い致します
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