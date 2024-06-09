TXT ボムギュ　hybe insight 特典トレカ

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商品詳細
グッズ整理の為出品致します。即購入可能◎【品名】TXTボムギュ hybeinsight特典トレカ【状態】自宅にて保管していました、そちらにご理解頂ける方のみご購入下さい。今は中々出回っていない為レアだと思います。出し惜しみの為にお値下げ等出来ません。【梱包方法】厚紙補強→防水対策
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