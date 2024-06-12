マイダンジョンカード　第一版発行

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商品詳細
数回使用しました。初版でバグが見つかった際の訂正シールも保存しております。攻略本p18に1箇所書き込みがあります。不具合はないと思われますが使用済みで長期自宅保管しておりました旨、ご了承頂けましたらよろしくお願い致します。
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