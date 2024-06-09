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商品詳細
「建築設備関係法令集令和4年版」建築技術者試験研究会/国土交通省住宅局建築指導課#建築技術者試験研究会#国土交通省住宅局建築指導課#本#土木・建築／建築建築設備士の学科試験用法令集令和4年度学科試験で使用した物です。過去5年分の出題範囲にアンダーライン、規定の範囲内でページ数書き込みを入れてます。試験勉強の時間がない方にご活用頂ければと思います。即購入OKです。中古品であることをご理解の上、ご購入お願い致します。
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建築設備関係法令集 令和4年版 アンダーライン、付箋付-
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