NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABA有機ELモデルcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo●●すぐに受け取り評価できる人限定の方のみ、購入の方お願いします。●●ご覧頂きありがとうございます。購入時期は2023年8月です。付属品は全て揃っています。２４時間以内発送可能です。受け取り評価は受け取り後、２４時間以内に評価の方お願いします。そうでない方は、ご遠慮ください。お値下げ不可です。よろしくお願いいたします。コメントのやり取り中でも即購入okです。ダンボールで梱包しメルカリ便にて発送致します。よろしくお願い致します。



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