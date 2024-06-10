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フランス語　Mango Feuleux voyages クロスステッチ図案集
商品番号 N76597760059
商品名

フランス語　Mango Feuleux voyages クロスステッチ図案集
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#トルネコ商店のDMC　←ポチッとね♪♪↑↑その他多数出品中↑↑#トルネコ商店の手芸本関連　←ポチッとね♪♪↑↑その他多数出品中↑↑#トルネコ商店の古本←ポチッとね♪♪#複数枚購入割引特典有りタイトル:DMC「Feuleuxvoyages」※状態概ね良好です、宜しくお願いします。#クロスステッチ図案集説明・100種を越える、色々な紫色の刺繍糸を愛らしい使った図案を掲載・図案は全て、フランスの刺しゅう糸メーカーDMCの刺しゅう糸を使用。・フランス語表記ですが、技法と図案は、カラー表記の図と記号で分かりやすく描かれているので、実用性充分・オールカラー、全72ページフランス語版　DMC「Feuleuxvoyages」クロスステッチ図案集
http://narcologia.ru/goods/shuttle888325.html
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