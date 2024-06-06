ATEEZ ミンギ ポストカード wonderwall ヨントン 当選

ATEEZfeverpart2wonderwallヨントン当選者限定フォトブックとミンギのポストカードです^^ポストカードは新品未開封品です。※写真3枚目フォトブックの角が初期より欠けております。両面厚紙補強、プチプチにお包みし、防水包装をして匿名配送にて発送いたします。海外製品の為、商品状態にご理解いただける方のみご購入くださいませ。普通郵便に変更の場合、-¥100お値引きいたします。複数購入の際、2点目から-¥50させて頂きます。ご購入前にコメント欄にてお申し付けくださいませ^^即購入可です◎お値下げ×ATEEZホンジュンソンファユノヨサンサンミンギウヨンジョンホ에이티즈홍중성화윤호여상산민기우영종호ヨントンタワレコ애플뮤직applemusicmakestareverlinekpopstore82wonderwallsoundwavewithmuubeatroad



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