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芸能生活10周年記念 舟木一夫 特別公演 パンフレット
商品番号 B91498902214
商品名

芸能生活10周年記念 舟木一夫 特別公演 パンフレット
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 13,075 円
在庫状況 あり

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商品詳細

芸能生活10周年記念舟木一夫　特別公演昭和47年12月興行パンフレットサイズ　B5ページ数　約25P当時、特別公演を観に行った後、パンフレットを箱に入れて保管していました。折り目もほぼない状態で保管していました。50年経ちましたので経年劣化変化はあると思います。神経質な方はご遠慮くださいませ。ご理解いただける方にお願いします。クレーム対応は致しかねます。
http://narcologia.ru/goods/injure491167.html
http://narcologia.ru/goods/Adder179375.html
http://narcologia.ru/goods/rouge560510.html
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