新品未開封！アレスタコレクション GGミクロ同梱版

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商品詳細
「アレスタコレクションGGミクロ同梱版」ゲームギアミクロ同梱版新品・未開封です。発売から暗所に大切に保管しておりました。外箱が柔らかく、3枚目のようにほんの少しつぶれがあります。ご確認ください。しっかり梱包してお送りします。よろしくお願いいたします。#ゲーム#シューティング#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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