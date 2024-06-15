KAWS TOKYO FIRST ハードカバー 本 ブックス

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商品詳細
KAWSTOKYOFIRSTハードカバー2×4Inc./AllrightGraphics，2021新品未使用シュリンク付きニューヨーク、ブルックリンを拠点とする稀代のアーティストKAWS（カウズ）の、国内初となる大規模展覧会の公式図録です。展覧会に出品される初期から最新のペインティングや彫刻と、1993年から2021年までの伝説的なグラフィティからプロダクト、世界各地でのパブリックアートへ無限に広がる活動をとらえた写真が時系列に組み合わされた、日本初の本格的アートブックです。ニューヨークを拠点に活動するデザインスタジオ、2x4がコンセプトとアートディレクションを担当しています。
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http://narcologia.ru/goods/rebellion419978.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose676040.html
KAWS TOKYO FIRST ハードカバー：ブック
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KAWS TOKYO FIRST 図録 本 | tradexautomotive.com
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展覧会図録】KAWS TOKYO FIRSTの販売・通販 | OIL by 美術手帖
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カウズ KAWS
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