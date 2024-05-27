⭐︎ 富樫義博展⭐︎PUZZLE⭐︎公式図録⭐︎原画展⭐︎

公式図録には会場で展示される原画や描きおろしイラストを多数収録！３作品15キャラクターの描きおろしキービジュアルイラストを使用したカバーが魅力的な一冊です！冨樫ファンの方へのおすすめ商品です！判型：A4サイズ ページ数：カバー+表紙+中面176Ｐ 仕様：ソフトカバー新品を購入後、日の当たらない場所に保管しています。



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