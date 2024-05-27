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⭐︎ 富樫義博展⭐︎PUZZLE⭐︎公式図録⭐︎原画展⭐︎
商品番号 U96893665357
商品名

⭐︎ 富樫義博展⭐︎PUZZLE⭐︎公式図録⭐︎原画展⭐︎
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 1,746 円
在庫状況 あり

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商品詳細

公式図録には会場で展示される原画や描きおろしイラストを多数収録！３作品15キャラクターの描きおろしキービジュアルイラストを使用したカバーが魅力的な一冊です！冨樫ファンの方へのおすすめ商品です！判型：A4サイズ　ページ数：カバー+表紙+中面176Ｐ　仕様：ソフトカバー新品を購入後、日の当たらない場所に保管しています。
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グッズ｜冨樫義博展 -PUZZLE- 【公式】

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