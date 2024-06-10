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- 【ブルーロック】シークレットモノクロカードセット
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商品詳細
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊プロフ必読の上、コメント、購入手続きお願い致します。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ブルーロックシークレットモノクロカードーｐｒｉｖー全24種セット＊フルコンプリート＊箔押しはありません。＊バラ売り不可。＊自宅保管の為、状態は御理解下さい。キャラクター...コミック・アニメ・ゲームグッズ種類...カード・シール
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