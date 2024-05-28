リアリティ・トランサーフィン　1、2巻 《ゆうパケットプラス発送》

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商品詳細
❣️バラ売り可❣️［振り子の法則］リアリティ・トランサーフィン幸運の波／不運の波の選択［願望実現の法則］リアリティ・トランサーフィン2魂の快／不快の選択ヴァジム・ぜランド著ほおじろえいいち監修須貝正浩訳2冊とも第一刷2巻目のみほおじろ氏のサイン入り1巻目は全体的に良好です。2巻目はカバーに少々擦れ·傷·汚れ、小口と天に少々しみがありますが、中身はとてもきれいです。経年劣化はありますが、全体的に状態は良いかと思います。素人の長期保管品ですので、中古品への過度な期待、細かいことを気にされる方はご遠慮ください。即購入OKです。緩衝材を使用し丁寧に梱包いたします。水濡れ防止のopp以外はリサイクル材を使用する場合がございます。痛みにくいよう、余裕をもってゆうパケットプラスで発送いたします。バラでご希望の場合①5800円②2500円コメントください。※ネコポス発送になり、厚みがあるため緩衝材はあまり多く使えません。
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