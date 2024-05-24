PLEASURES 初回限定Aアクスタトレカ

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商品詳細
PLEASURESCNBLUE■CD01.Intro02.Synchronize03.LETITSHINE04.PhantomLove05.Magic06.DanceDanceDance07.Whatdoyoufeel08.ZOOM09.Clapyourhands10.MOON■初回限定盤A【DVD】「Synchronize-MusicVideo-」「Synchronize-SPECIALFEATURE-」「Synchronize-MusicVideoshortver.-[ShootingofSoloCutYONGHWA]」「Synchronize-MusicVideoshortver.-[ShootingofSoloCutMINHYUK]」「Synchronize-MusicVideoshortver.-[ShootingofSoloCutJUNGSHIN]」CD.DVD共に未再生です。シリアル抜き取りのため１度開封しております。トレカはそのままお付けします。楽天購入特典のアクスタも未開封です。シリアルは付きません。プチプチに包む簡易包装でメルカリ便発送です。#CNBLUE#FNC#ヨンファ#ミニョク#ジョンシン
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