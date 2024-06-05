【動作品】 Nintendo Switch あつ森セット Joy-Con色違い

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商品詳細
NintendoSwitchあつまれどうぶつの森セット本体液晶バッテリー強化版2020年Joy-Con色違いHAD-S-KEAGCブランド：NINTENDO 任天堂品 名 ：SWITCH スイッチ あつ森 バッテリー長持ちモデル型 番 ： HAC-001(-01)年 式 ：2020【付属品】・本体(あつ森ver)・ドック(あつ森ver)・Joy-Con(ネオンレッド、ネオンブルー)・ストラップ(あつ森ver)・純正グリップ・純正ACアダプター・純正HDMIケーブル※元箱以外完品となります^_^【商品詳細】使用に伴う一連の動作確認済。(Joy-Con接続、ドックを使用しテレビ接続など)喫煙者なし、ペットなし、アルコールにて清掃済。全体的に傷等の使用感はありますがプレイに支障はなく快適にプレイすることができます。あつ森セットのJoy-Conは故障したためネオンレッド、ネオンブルーをお付けします。Joy-Con以外はあつ森セットの物となります！※ダウンロードソフトは初期化のため遊べません。詳細は画像でご確認くださいませ。USED品となりますので、ご理解いただける方のみご検討よろしくお願いいたします。発送の際は、精密機器ですので厳重に梱包し発送させていただきます。#任天堂#ゲーム#本体#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch#集えけもの共の藪
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