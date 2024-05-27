希少品！ Pabst Blue Ribbon パブストブルーリボン ビール ビア

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◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています！→#douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください！→#douzo小物PabstBlueRibbonパブストブルーリボンBEERビールビアAMERICANUSAアメリカユーエスエーVINTAGEANTIQUEビンテージアンティーク雑誌広告額装品1940年昭和15年1944年昭和19年1948年昭和23年1950年昭和25年1954年昭和29年カラーカラフルサイズフリー採寸フレーム：縦約39.1cm横約28.5cm購入アメリカ店舗付属品吊り紐コメント1948年(昭和23年)のPabstBlueRibbonアイテムです！B4サイズ（364×257mm）の黒台紙に広告を貼り付けています。当時のアメリカ雑誌から丁寧に切り取り、印刷のズレなどによる広告面の片寄りなどもカット調整した上で黒い台紙にセンターを合わせて貼り付けた上で額装しています！広告は、コピーや複製品ではなく、当時のオリジナル広告の本物を使用しています！裏にも広告がありますが、ズレない様に台紙に軽く貼っております！仕様を合わせる為、B4サイズの黒台紙に貼っています。経年の紙の黄ばみや多少の汚れ・破れ等ありますが、ビンテージ商品としてご理解下さい。フレームは現行の新品額を使用しています。枠はプラスチックではなく木目調のMDF材。表面は透明度の高いGPポリスチレン板の額を採用。即発送できるよう新品のクリアPP袋に入れております。No.202219030812★プロフィール必読！★フォロワー大募集！★フォロワー様、同時大量購入者様は割引します！★急に大幅値下げや出品終了あります！○即決：即お支払いしていただければOK！○在庫切れでキャンセルとなる場合もございます。○ブロック対象・言葉遣いの悪い方・頻回な質問者・返答がない方・取り置き依頼◉素人による、保管・検品・採寸・梱包のため、神経質でないかたは、よろしくお願いいたします(^^)◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています！→#douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください！→#douzo小物