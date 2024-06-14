ヴァリアント プレイアーツ改 DC Comics キャットウーマン　フィギュア

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ヴァリアントプレイアーツ改DCComicsDESIGNEDBYTETSUYANOMURAキャットウーマン中古品で購入したものです。購入した後、飾ることはなくて、ずっと箱の中に入れております。左の長爪は、少し変形あります。装着と飾りは問題ありません。箱破損有り。フィギュア本体は綺麗な状態だと思います。素人の目で、ご了承ください。パーツ全部揃えてる。#スクウェア・エニックス#DCコミックス#キャットウーマン_セリーナ・カイル_#ヴァリアントプレイアーツ改DCComicsDESIGNEDBYTETSUYANOMURAキャットウーマン性別···女素材···PVC