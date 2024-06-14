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ヴァリアント プレイアーツ改 DC Comics キャットウーマン　フィギュア
商品番号 J28093311665
商品名

ヴァリアント プレイアーツ改 DC Comics キャットウーマン　フィギュア
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴァリアントプレイアーツ改DCComicsDESIGNEDBYTETSUYANOMURAキャットウーマン中古品で購入したものです。購入した後、飾ることはなくて、ずっと箱の中に入れております。左の長爪は、少し変形あります。装着と飾りは問題ありません。箱破損有り。フィギュア本体は綺麗な状態だと思います。素人の目で、ご了承ください。パーツ全部揃えてる。#スクウェア・エニックス#DCコミックス#キャットウーマン_セリーナ・カイル_#ヴァリアントプレイアーツ改DCComicsDESIGNEDBYTETSUYANOMURAキャットウーマン性別···女素材···PVC
http://narcologia.ru/goods/approximate160020.html
http://narcologia.ru/goods/freshman862956.html
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