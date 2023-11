清野賀子 Yoshiko Seino THE SIGN OF LIFE

The sign of life The sign of life



清野賀子YoshikoSeinoTHESIGNOFLIFE『THESIGNOFLIFE』は、写真家・清野賀子による新作60点を集成した写真集です。収録された写真は、千葉、茨城、青森、愛媛、高知など、すべて日本国内で撮影されています。にもかかわらず、ここには日本の風景として類型化しているような写真は一点もありません。普段私たちが繰り返し目にする、絵葉書的な日本の風景写真は、残念ながら、決して現代を代弁はせず、21世紀を生きる私たちにフィットする感覚からはほど遠いものです。しかしなぜか、人影もなく、一見何の変哲もない静謐な清野賀子の写真には、私たちが共有できる現代の感覚が記録されています。―オシリスHPよりテキストに今枝麻子「すべての創造の回路をショートさせる」収録状態 カバー上部に凹み有。他は問題ないと思います。出版社 オシリス刊行年 2002年ページ数 132サイズ 253×350ハードカバー